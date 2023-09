Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Αγνοείται νεαρός βοσκός (βίντεο)

Ο άντρας ζούσε σε τροχοβίλα στην περιοχή. Πότε χάθηκαν τα ίχνη του

Τεράστιες είναι οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ μεταξύ των χωριών Νέας Λεύκης και Νέων Καρυών, ενώ από το βράδυ αγνοείται ένας νεαρός βοσκός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο βοσκός είναι πακιστανικής καταγωγής και ζούσε σε τροχοβίλα στην περιοχή.

Στα συγκεκριμένα χωριά, πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα καθώς και άλλες επιχειρήσεις όπως τυροκομεία.

