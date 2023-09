Ρεθύμνου

Ρέθυμνο- καταγγελία: 26χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία της μητέρας του ο 26χρονος φέρεται ότι επιτέθηκε στον πατέρα του

-

Συνελήφθη 26χρονος στο Ροδάκινο Ρεθύμνου ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε με πολλές μαχαιριές τον 68χρονο πατέρα του μέσα στο σπίτι τους. Το επεισόδιο συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ ο νεαρός που συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας.

Παρουσία της μητέρας του ο 26χρονος φέρεται ότι επιτέθηκε στον πατέρα του για λόγους που ερευνώνται, με αποτέλεσμα έχοντας δεχτεί πολλές μαχαιριές στο σώμα του ο 68χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο και τα τραύματα αντιμετωπίστηκαν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία μαχαίρια που είχε στην κατοχή του ο δράστης.

Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων δίνοντάς του παράλληλα προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Παρασκευή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)

Καιρός - κακοκαιρία “Daniel” και την Τετάρτη