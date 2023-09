Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: Εντοπίστηκε ο αγνοούμενος στην Πάλτση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τον σύζυγο της 87χρονης που βρέθηκε νεκρή νωρίτερα το μεσημέρι.

-

Ζωντανός εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, ο 85χρονος άντρας που αγνοούνταν από χθες από την περιοχή Πάλτση Μαγνησίας. Πρόκειται για τον άνδρα της άτυχης 87χρονης, που επίσης αγνοούνταν απο χθες, και εντοπίστηκε νεκρή σήμερα το πρωί σε ένα σωρό από ξύλα.

Παράλληλα συνεχίζουν να αγνοούνται ένας 70χρονος και ένας 42χρονος από την περιοχή της Μαγνησίας, καθώς και ένα αλλοδαπός βοσκός από την Λεύκη Λάρισας.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, συγγενείς ενός κτηνοτρόφου στο Δομοκό κατήγγειλαν ότι έφυγε το πρωί να πάει τις κτηνοτροφικές του εγκαταστάσεις για να φροντίσει τα ζώα του και έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή γυναίκα στη Μαγνησία