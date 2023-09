Ηράκλειο

“Blue Horizon” - Δολοφονία 36χρονου: Διαμαρτυρία και συνθήματα σε Πειραιά και Ηράκλειο (εικόνες)

Οργή και θλίψη για τον θάνατο του 36χρονου. Μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά και την Κρήτη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, έξω από την πύλη Ε 3, στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα μπροστά απο το σημείο όπου εχθές έχασε τη ζωή του ο άτυχος 36χρονος, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα όσο τον έσπρωχναν μέλη του πληρώματος του "Blue Horizon".

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί, κρατώντας ομπρέλες και αψηφώντας την βροχή, φώναζε: "Δικαιοσύνη για τον Αντώνη ", ενώ σε ένα από τα πλακάτ υπήρχε αναγραφόμενη η φράση "Να μη συνηθίσουμε τη φρίκη ".

Συγκέντρωσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν και στο λιμάνι του Ηρακλείου, απ' όπου καταγόταν ο 36χρονος Αντώνης. Νωρίτερα, οι Ηρακλειώτες πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

