Φθιώτιδα

Κακοκαιρία “Daniel” – Φθιώτιδα: Αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι και πλημμύρες από τον Σπερχειό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«‘Αγρια» ήταν η νύχτα στη Λαμία και τα χωριά της, όπου έβρεχε καταρρακτωδώς. Αγνοούμενοι παραμένουν δύο άνθρωποι, ενώ άλλοι ξαγρύπνησαν σε ψηλά σημεία.

-

Με τoν φόβο της υπερχείλισης του ποταμού Σπερχειού ξενύχτησε η Λαμία. Εκατοντάδες άνθρωποι, νότια της πόλης, αλλά και στο χωριό Κόμμα ξενύχτησαν στα ψηλότερα σημεία των κατοικιών τους. Η βροχόπτωση, που σταμάτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επέτρεψε στα αναχώματα του ποταμού να αντέξουν τους τεράστιους όγκους του νερού, προκαλώντας ανακούφιση στους κατοίκους. Παρά την εντολή για εκκένωση που δόθηκε για το χωριό Κόμμα και τα συνεχή μηνύματα του 112 ελάχιστοι είναι αυτοί που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, για να μεταβούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του δήμου.

Ωστόσο, η Λαμία και η ευρύτερη περιοχή μετρά τις πληγές της. Όλη τη νύχτα βαριά μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν ζημιές στο οδικό δίκτυο, να απομακρύνουν τεράστιους όγκους από μπάζα από τους δρόμους τα οποία προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας. Με το πρώτο φως τα μηχανήματα ξεκίνησαν και πάλι εργασίες αποκατάστασης.

Από τα πρώτα στοιχεία, μέσα στην πόλη και σε μεγάλο μέρος του επαρχιακού δικτύου στον δήμο της Λαμίας αλλά και στη δυτική Φθιώτιδα έχει καταστραφεί, έχουν σημειωθεί σοβαρές ζημιές. Σήμερα αναμένεται να γίνει η πρώτη καταγραφή, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν καταστραφεί καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Στην περιοχή του Δομοκού ο εφιάλτης συνεχίζεται για τα δύο χωριά. Τη Σοφιάδα όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι 125 άνθρωποι και τα Πετρίλια όπου και εκεί 40 άνθρωποι παραμένουν στα σπίτια τους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες εξελίχθηκε μία επιχείρηση από την πλευρά της 7ης ΕΜΑΚ για να μεταφέρουν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κρίθηκε ότι έπρεπε να απομακρυνθεί, ενώ η ύφεση στα καιρικά φαινόμενα δημιουργεί την ελπίδα να υποχωρήσουν τα νερά και σιγά-σιγά να απεγκλωβιστούν οι κάτοικοι.

Παρά τις προσπάθειές των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, σε αρκετά χωριά δεν υπάρχει ακόμη ρεύμα καθώς έχει καταρρεύσει το δίκτυο, ενώ η κυκλοφορία σε ορισμένες περιοχές είναι αδύνατη καθώς έχουν καταστραφεί γέφυρες και τεχνικά σε διάφορα σημεία του επαρχιακού δικτύου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δρόμος από τον Δομοκό προς το νέο Μοναστήρι έχει καταστραφεί σε πάρα πολλά σημεία. Ζημιές έχει και η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης όπου έχει διακοπεί η συγκοινωνία. Συνεργεία κινούνται για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας σε αρκετά χωριά της περιοχής του Δομοκού δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης. Ειδικότερα στην 1η χ/θ της Επ. Οδού Τ.Κ. Βαρδαλή - Τ.Κ. Φιλιαδώνος, υπέστη καθίζηση η γέφυρα που οδηγεί στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς, ενώ επίσης και στην 16η χ/θ της Επ. Οδού Δομοκού - Τ.Κ. Πετρωτού, υπέστη ομοίως καθίζηση η γέφυρα που οδηγεί στην Τ.Κ Πετρωτού. Επιπλέον, στην 3η χ/θ της Επ. Οδού Τ.Κ. Δομοκού - Τ.Κ. Πετρωτού, υπέστη καθίζηση το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στην Τ.Κ. Γερακλίου, Τ.Κ. Βουζίου, Τ.Κ. Αχλαδιάς και Τ.Κ. Πετρωτού.

Ζημιές έχει υποστεί και η Π.Ε.Ο. Λαμίας - Καρδίτσας από την 34η χ/θ έως την 54,500η χ/θ

Όπως επίσης και η Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λάρισας από 51,000η χ/θ (κόμβος Νέου Μοναστηρίου) της Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λάρισας, έως 52,800η

Σε ότι αφορά τους δύο αγνοούμενους δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και με το πρώτο φως της μέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταση με την οποία κινούνταν οι χείμαρροι έχουν παρασύρει και μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα, άλλα και αυτοκίνητα εθελοντών που πήγαν να βοηθήσουν. Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν εγκλωβισμοί των ίδιων των σωστικών συνεργείων. Σε κίνδυνο βρέθηκαν και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλία Σανίδα, όταν το αυτοκίνητό στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκε, άγνωστο πως, μέσα σε περιδίνηση των χειμάρρων, ωστόσο στάθηκαν τυχεροί και κατάφεραν να απομακρυνθούν.

Εικόνες: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Καιρός - Κακοκαιρία “Daniel”: Ακραία φαινόμενα και την Πέμπτη