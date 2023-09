Καρδίτσα

Κακοκαιρία “Daniel” – Παλαμάς Καρδίτσας: Δραματικές εκκλήσεις εγκλωβισμένων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω στις ταράτσες έχουν ανέβει οι κάτοικοι του Παλαμα, που έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη.

-

Δραματική είναι η κατάσταση στην Καρδίτσα, που βρίσκεται από τη νύχτα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας “Daniel”.

Κάτοικος του χωριού Παλαμά που έχει πλημμυρίσει απηύθηνε έκκληση μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί», λέγοντας πως οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί κι ένα παιδί παραπληγικό είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι τους και ότι το νερό είναι στο 1,5 μέτρο.

Βρίσκονται εγκλωβισμένοι από τις 5 το πρωί και σύμφωνα με τον κύριο Νίκο Σακελλαρίου, ο μόνος τρόπος διαφυγής ή προσέγγισης είναι η βάρκα.

«Δεν έχουμε νερό, ρεύμα και φαγητό», είπε ο άνθρωπος, σημειώνοντας πως, «η Πυροσβεστική δεν μπορεί να έρθει, στους άλλους δεν μπόρεσαν να βγάλουν γραμμή».

«Όλα τα υπόγεια έχουν πλημμυρίσει», είπε, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για ανθρώπους πάνω σε ταράτσες.

Η Δήμητρα Τσούπα, κάτοικος Καρδίτσας, ανέφερε πως, ο Παλαμάς είναι μια κωμόπολη με 8000 κατοίκους καταγγέλλει πως, «δεν ήχησε εγκαίρως το 112» και ανέφερε επίσης πως έχουν πέσει σπίτια στον Παλαμά.

«Έπεσαν σπίτια στο Μορφοβούνι»

Δραματική ήταν η εικόνα στο ξημέρωμα της Πέμπτης στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με τον δήμαρχο Παναγιώτη Νάνο να τονίζει στο KarditsaLive.Net, πως τα δεδομένα που δημιούργησε η κακοκαιρία ξεπερνούν και αυτά του "Ιανού".

Μέσα στο Μορφοβούνι έχουν πέσει τουλάχιστον 4 σπίτια ενώ άλλα έξι έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές όπως πεσμένες και κατεστραμμένες στέγες. Ταυτόχρονα ο δρόμος μετά το δημαρχείο έσπασε, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός καταπτώσεων τόσο στο Μορφοβούνι όσο και στους άλλους οικισμούς. Για 100 και πλέον συνολικά μίλησε ο κ. Νάνος.

Το δίκτυο ύδρευσης, συνέχισε έχει σχεδόν καταστραφεί. Σήμερα είναι χωρίς νερό Μορφοβούνι, Μεσενικόλας, Φυλακτή, Πεζούλα. Ζημιές υπάρχουν και σε άλλες υποδομές κυρίως οδικές. Μέσα σε όλους τους οικισμούς υπήρχε πολλή λάσπη και πλημμυρισμένα σπίτια. Και δεν ξέρουμε, υπογράμμισε, τι γίνεται με τα πολλά σπίτια ετεροδημοτών που είναι κλειστά.

Η κατάσταση παραμένει πολλή δύσκολη, κατέληξε ο κ. Νάνος, η σύνδεση με πολλές τοπικές κοινότητες είναι περιορισμένη έως αδύνατη, ενώ μόλις σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον δρόμο Μητρόπολης-Λίμνης Πλαστήρα.

Εικόνες: karditsalive.net.

Ειδήσεις σήμερα:

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Καιρός - Κακοκαιρία “Daniel”: Ακραία φαινόμενα και την Πέμπτη