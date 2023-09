Εύβοια

Κακοκαιρία “Daniel” - Εύβοια: “Βουλιάζουν” οι Ροβιές, κλείνουν δρόμοι, κατέρρευσε γέφυρα (βίντεο)

Μεγάλες οι καταστροφές στην Εύβοια όπου πλυμμήρισαν σπίτια, και αυτοκίνητα είναι στο έλεος τυ νερού.

Στο έλεος του νερού βρίσκονται το πρωί της Πέμπτης οι Ροβιές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς ένα ποτάμι περνά μέσα από το χωριό.

Η κακοκαιρία Daniel δείχνει για τρίτη ημέρα τα δόντια της με ισχυρές βροχοπτώσεις στην Εύβοια με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Εύβοιας evima.gr , χουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια και τα αυτοκίνητα βρίσκονται εκτεθειμένα στη μανία του νερού, με τους κατοίκους να προσπαθούν να σωθούν. Σημειώνεται ότι η κακοκαιρία που ήδη προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Τετάρτη τις απογευματινές ώρες, προκαλώντας πολύ μεγάλα ύψη βροχής, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).