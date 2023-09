Καρδίτσα

Κακοκαιρία “Daniel”- Παλαμάς Καρδίτσας: Πατέρας σώζει τα παιδιά του κολυμπώντας με σωσίβιο (βίντεο)

Απίστευτες εικόνες από τον Παλαμά Καρδίτσας, που έχει βυθιστεί κάτω από το νερό. Δραματικές οι εκκλήσεις των κατοίκων.

Στον Παλαμά Καρδίτσας αναφέρονται μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία “Daniel”, που έπληξε την περιοχή τα ξημερώματα της Πέμπτης, με σφοδρές βροχοπτώσεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας υπάρχουν αναφορές για καταρρεύσεις οικιών, ενώ στον Παλαμά, την πόλη των 8000 κατοίκων, η πρόσβαση είναι αδύνατη, αφού το ποτάμι Σταυρός έχει υπερχειλίσει και οι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, με το νερό απέξω να φτάνει στο 1,5 μέτρο.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται ένα άνδρας να μετακινεί τα παιδιά και τον σκύλο του, κολυμπώντας, πάνω σε σωσίβιο.

(Πηγή βίντεο: Facebook / Giannis Hatzis)

Στα περισσότερα σπίτια της πόλης, οι κάτοικοι έχουν ανέβει πάνω στις ταράτσες, για να σωθούν, ενώ άλλοι είναι εγκλωβισμένοι σε ψηλότερους ορόφους. Ο Νίκος Σακελλαρίου είναι μία τέτοια περίπτωση, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», είπε πως, μέσα στο σπίτι του είναι οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και ένα παραπληγικό παιδί και είναι χωρίς ρεύμα, νερό και τρόφιμα.

Σε μήνυμά του στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ενημέρωσε πως, στον Παλαμά οδεύουν δυνάμεις της ΕΜΑΚ για να επιχειρήσουν με λέμβους στην περιοχή.

Κατοικίες, κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις έχουν πληγεί με ανυπολόγιστες ζημιές από την επέλαση του νερού, στις περιφέρειες Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων, ενώ οι κάτοικοι, σε ορισμένες περιοχές, αδυνατούν να βγουν από τα σπίτια τους, στα οποία είναι εγκλωβισμένοι, λόγω του ύψους του νερού που έχει φτάσει μέχρι τις αυλές.

Ο φόβος των αρμόδιων υπηρεσιών έχει να κάνει με το νερό που έχει συγκεντρωθεί στον ορεινό όγκο και αν αυτό το νερό θα διοχετευθεί προς τα πεδινά, οπότε η κατάσταση που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ δύσκολη για τις πεδινές περιοχές.

Σπίτια έχουν γκρεμιστεί, καταπτώσεις βράχων σημειώνονται σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα και των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ ο Πηνειός ποταμός αρχίζει και ξεχειλίζει σε χωριά των Τρικάλων. Επίσης, ο Ληθαίος ποταμός που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων έχει ξεχειλίσει προς γειτονιές της πόλης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, απευθύνει έκκληση να σταλεί ειδικός εξοπλισμός για να γίνει απεγκλωβισμός ανθρώπων, ενώ κάνει λόγο και για πολλές κατολισθήσεις στον ορεινό όγκο, τονίζοντας χαρακτηριστικά, πως "κατεβαίνουν τα βουνά μας".

Ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Νούσιος, τονίζει επίσης, πως το μεγαλύτερο πρόβλημα υφίσταται ο δήμος Παλαμά, όπου πολλοί κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι στις κατοικίες και επιχειρήσεις τους και θα πρέπει άμεσα να γίνει ο απεγκλωβισμός τους.





