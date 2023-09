Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel”: Κατάρρευση γέφυρας στα Κάτω Λεχώνια απέκοψε το Νότιο Πήλιο (βίντεο)

Αγνοούμενοι άνθρωποι στη Μαγνησία, που δοκιμάζεται για τρίτη ημέρα από την κακοκαιρία. Κομμένοι δρόμοι, λάσπες και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Κατέρρευσε και η γέφυρα του Βρύχωνα στα Κάτω Λεχώνια του Βόλου, ιδιαίτερα νευραλγικής σημασίας, αφού βρίσκεται στον δρόμο Βόλου-Αγριάς-Νοτίου Πηλίου,αποκόπτοντας κάθε εναλλακτική διαδρομή προς τις περιοχές της νότιας Μαγνησίας.

Η γέφυρα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου που κατεβάζει νερά από τις πλαγιές του Πηλίου από τον Άγιο Λαυρέντιο και τη Δράκεια αφού από το πρωί η περιοχή επλήγη με ιδιαίτερα μεγάλη σφοδρότητα από νέα νεροποντή . Τα ορμητικά νερά του χειμάρρου παρασύρουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους, αφήνοντας πίσω τεράστιες καταστροφές σε σπίτια και υποδομές.

Κορυφώνεται η αγωνία, όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, για τους ανθρώπους που αγνοούνται στον Βόλο και το Πήλιο και δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, ενώ η κακοκαιρία επιμένει με ραγδαίες μπόρες -από το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας- με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται τα προβλήματα τόσο στον Βόλο, όσο και στο Πήλιο που κυριολεκτικά έχουν υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές.

Στους δύο νεκρούς της Μαγνησίας, υπάρχουν και 4 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων, ένα ζευγάρι 35χρονων Αυστριακών, που η τύχη τους αγνοείται, όταν το σπίτι που παραθέριζαν στα Ποτιστικά του Νοτίου Πηλίου παρασύρθηκε από τους χειμάρρους, ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Ο Βόλος είναι χωρίς υδροδότηση και πόσιμο νερό για τρίτη ημέρα και οι Αρχές δίνουν αγώνα για να δώσουν ανάσες ζωής σε μία πόλη που προσπαθεί να επανέλθει σε ένα στοιχειώδες επίπεδο κανονικότητας, μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η πρωτόγνωση κακοκαιρία, ενώ σταδιακά αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα.

Ο Δήμος Βόλου με συνεργεία διανέμει χιλιάδες μπουκάλια πόσιμου νερού στους πολίτες με οργανωμένη διανομή σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος κατήγγειλε ότι ορισμένοι πωλούν νερό σε υψηλές τιμές χαρακτηρίζοντάς τους ως μαυραγορίτες.

Με μήνυμα του 112 στις 09:37 δόθηκε εντολή για νέα παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή του Βόλου, διότι καταβάλλονται προσπάθειες να διανοιγούν οι δρόμοι που καλύπτονται από τα βουνά λάσπης και τις φερτές ύλες και να καθαριστούν φρεάτια και αποχετευτικό δίκτυο που δεν άντεξαν στους τεράστιους όγκους νερού που έπεσαν στην περιοχή και κατέβασαν οι χείμαρροι από το Πήλιο.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου και πάλι δεν στάθηκε δυνατόν να λειτουργήσουν, αφού οι δρόμοι είναι αδιάβατοι και δεκάδες λεωφορεία έχουν βουλιάξει στις λάσπες και παραμένουν αποκλεισμένα. Η πόλη εξακολουθεί να είναι χωρίς ταξί, υπεραστικές συγκοινωνίες και τρένα.

Κλειστή παραμένει σχεδόν στο σύνολό της και η αγορά του Βόλου, ενώ έγινε γνωστό ότι όσες επιχειρήσεις καταφέρουν να λειτουργήσουν θα πρέπει να κλείσουν στις 6 το απόγευμα για προληπτικούς λόγους.

Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί όλες οι υποδομές στην πόλη του Βόλου και τα προάστια, όπως το λιμάνι και οδικές αρτηρίες που οδηγούν έξω από την πόλη.

Ζημιές έχουν προκληθεί και σε αρχαιολογικούς χώρους τεράστιας αξίας και σημασίας, όπως στις νεολιθικές ανασκαφές στο Διμήνι και το Αρχαίο Θέατρο, ενώ το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και το Μουσείο-Συγκρότημα Τσαλαπάτα επλήγησαν από ανυπολόγιστες ζημιές, αφού καλύφθηκαν από τόνους λάσπης.

Βιβλικές είναι οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο, αφού δεν μπορεί να κινηθεί κανείς προς το Νότιο Πήλιο όπου έπεσε γέφυρα στην Μπούφα ή έχουν κλείσει οι δρόμοι από κατολισθήσεις σε εκατοντάδες σημεία ή έχουν καταστραφεί και χαθεί στη θάλασσα από τη μανία της θεομηνίας.

Χάος επικρατεί στη Μηλίνα, στο Χόρτο, στα Καλά Νερά, στον Πλατανιά, στην Αφησσο, στα Ανω και Κάτω Λεχώνια στην κατεύθυνση προς το Νότιο Πήλιο που έχουν χαθεί δρόμοι ,σπίτια και αυτοκίνητα και είναι αδύνατη η επικοινωνία και η χερσαία προσέγγιση.

Ανάλογες εικόνες υπάρχουν και στο Ανατολικό Πήλιο με χειρότερα πληγείσες περιοχές τον Αγιο Ιωάννη, το Παπά Νερό και το Χορευτό , όπως και στην Τσαγκαράδα.

Μεγάλες καταστροφές έχει υποστεί και η Μακρυνίτσα όπου μεγάλες ποσότητες νερού παρέσυραν σπίτια και αυτοκίνητα από το πάρκινγκ στη Μπράνη.

Ηδη στην περιοχή βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο, υπό τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, που συντονίζει τις προσπάθειες για την επαναφορά στην κανονικότητα της περιοχής, ενώ συνδράμουν δυνάμες από όλη την Ελλάδα που έχουν μεταφερθεί από τις Σέρρες, το Κιλκίς, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα και μαζί τους εκατοντάδες εθελοντικές ομάδες όπως από τη Μεσσηνία και την Ηπειρο.

Στη Μαγνησία επιχειρούν 160 πυροσβεστικά οχήματα , 400 πυροσβέστες και 5 ΕΜΑΚ από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Στον Βόλο και τη Μαγνησία βρίσκονται και δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, τη Βρετανία και άλλες χώρες και καταγράφουν τις εικόνες χάους που προκλήθηκαν στην περιοχή.

