Κακοκαιρία “Daniel” – Καρδίτσα: Δραματικές διασώσεις με ελικόπτερα (εικόνες

Ένα απέραντο ποτάμι η Καρδίτσα. Εγκλωβισμένοι, αγνοούμενοι και γκρεμισμένα σπίτια. Ελικόπτερα στην επιχείρηση διάσωσης.

Διασώσεις εγκλωβισμένων ανθρώπων με ελικόπτερα πραγματοποιούνται σε χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που δέχθηκαν την επίθεση της κακοκαιρίας «Daniel».

Η προσπάθεια επικεντρώνεται, κυρίως, σε περιοχές του Δήμου Παλαμά, ενώ στο χωριό Αγία Τριάδα υπάρχουν έξι αγνοούμενοι. Εγκλωβισμένοι υπάρχουν σε πολλά χωριά, όπως στη Μεταμόρφωση, το Βλοχό, το Ριζοβούνι, τη Μαραθέα, τον Κοσκινά, και στην πόλη του Παλαμά, όπου το ύψος του νερού δεν επιτρέπει ακόμα και σε τρακτέρ να προσεγγίσουν τα σπίτια όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι.

Ένας αριθμός σπιτιών, κυρίως πλίθινα έχουν γκρεμιστεί, ενώ σε ορισμένα χωριά με δυσκολία διακρίνονται οι στέγες των κατοικιών, καθώς το νερό τα έχει σκεπάσει. Στο μεγαλύτερο μέρος της Π.Ε. Καρδίτσας υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης με συχνές διακοπές ρεύματος.

