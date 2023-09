Αχαΐα

Blue Horizon - Πάτρα: ένταση στην πορεία για τον δολοφονημένο Αντώνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση σημειώθηκε στην πορεία διαμαρτυρίας στην Πάτρα για την δολοφονία του 36χρονου Αντώνη στον Πειραιά.

-

Ένταση προκλήθηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στο ναυτιλιακό γραφείο της Blue Star Ferries στην Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα, για τη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη.

Η ένταση σημειώθηκε με δακρυγόνα και κροτίδες μεταξύ συγκεντρωμένων και δύναμης των ΜΑΤ.

Πολίτες αλλά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου διαμαρτύρονται για τη δολοφονία του 36χρονου, που ενώ είχε μπει με το εισιτήριό του κανονικά στο πλοίο, στο λιμάνι του Πειραιά, βγήκε για λίγο κι όταν προσπάθησε να ξαναμπεί στο πλοίο, τα μέλη του πληρώματος τον χτύπησαν, τον έσπρωξαν τρεις φορές και τον πέταξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Ισχυρές δυνάμεις της τοπικής Ελληνικής Αστυνομίας στο σημείο έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση κοντά στα γραφεία της εταιρείας.

Κλειστή παραμένει η οδός από το ύψος της Καρόλου μέχρι τη Ζαΐμη.

Πηγή: thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Κακοκαιρία “Daniel” - Καρδίτσα: νεκρές εντοπίστηκαν γυναίκες στην Αστρίτσα

Κακοκαιρία “Daniel” – Καρδίτσα: Δραματικές διασώσεις με ελικόπτερα