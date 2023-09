Ηράκλειο

Blue Horizon - Δολοφονία Αντώνη: Στην Κρήτη η σορός του για το τελευταίο αντίο

Θρήνος στο νησί για τον αδικοχαμένος Αντώνη. Σήμερα η κηδεία του.

Έφτασε στην Κρήτη νωρίς το πρωί η σορός του άτυχου 36χρονου που έχασε τη ζωή του στα νερά του λιμανιού του Πειραιά το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό Ευαγγελιστρίας στον Άγιο Νικόλαο, τόπο καταγωγής και κατοικίας του.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό, το κλίμα στην περιοχή εξακολουθεί να είναι βαρύ, με τους συμπολίτες του άτυχου 36χρονου να μην μπορούν ακόμη να πιστέψουν όσα απάνθρωπα οδήγησαν στο θάνατό του, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

