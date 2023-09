Ηράκλειο

Τροχαίο - Κρήτη: Τρενάκι παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά πεζό

Ποια είναι η κατάσταση του τραυματία. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Χερσόνησο, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα τουριστικό τρενάκι παρέσυρε πεζό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά και αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηράκλειου Κρήτης.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο Ιατρικό Κέντρο της περιοχής, καθώς ήταν απαραίτητο να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: creta24.gr

