Φωτιά στο Σουφλί: Οριοθετήθηκε το μέτωπο στα Λάβαρα

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, χθες το απόγευμα, στην περιοχή των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες της πυρκαγιάς, η οποία λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της φωτιάς -που έκαιγε σε δασώδη περιοχή κινούμενη από Λάβαρα προς Μάνδρα- επιχείρησαν 36 πυροσβέστες με 12 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με τη συνδρομή από αέρος τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών και δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων.

