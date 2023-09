Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Αιματηρό οπαδικό επεισόδιο

Ομάδα επτά ατόμων επιτέθηκε σε 25χρονο και τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Σε δύο συλλήψεις έχει η προχωρήσει η αστυνομία στο Αγρίνιο, ύστερα από αιματηρό οπαδικό επεισόδιο, με έναν τραυματία, που σημειώθηκε χθες το βράδυ, στην περιοχή του πάρκου της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συλληφθεί ένας 30χρονος και ένας 20χρονος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί πέντε ακόμη άτομα, που κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματηρό οπαδικό επεισόδιο έγινε όταν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλα συνεπλάκησαν με δύο άλλα άτομα στην περιοχή του πάρκου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 25χρονος. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών αποχώρησε.

Έπειτα από το οπαδικό επεισόδιο, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και ακολούθησαν οι δύο συλλήψεις.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των πέντε ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

