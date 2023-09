Ηράκλειο

Δολοφονία Αντώνη: Οδύνη στην κηδεία του - Κατέρρευσαν τα αδέλφια του (εικόνες)

Οργή και θλίψη στην κηδεία του αδικοχαμένου Αντώνη. Οι συγκλονιστικοί επικήδειοι.

Παρουσία πλήθους κόσμου, εψάλη στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας του Αγίου Νικολάου η εξόδιος ακολουθία για τον 36χρονο Αντώνη Καργιώτη που βρήκε τραγικό θάνατο στο λιμάνι του Πειραιά όταν απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος ενώ προσπαθούσε να μπει στο πλοίο «Blue Horizon».

Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και συντοπίτες του άτυχου άνδρα παραβρέθηκαν στην τελετή και με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτισαν για τελευταία φορά.

Η σορός του 36χρονου έφτασε στην Κρήτη με πλοίο της γραμμής νωρίς το πρωί, ενώ λίγο μετά τις 11:00 μεταφέρθηκε στο ναό.

Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν όταν ο αδερφός του 36χρονου μόλις μπήκε στο ναό, λύγισε μπροστά στη θέα του νεκρού Αντώνη ενώ και ο κουνιάδος του δεν άντεξε και λιποθύμησε

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και οι άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα λιποθυμικό επεισόδιο είχε και μια αδερφή του αδικοχαμένου άνδρα, η οποία επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αμέσως μετά την τέλεση της κηδείας ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός εκφώνησε τον επικήδειό του κάνοντας λόγο για όλα τα τεράστια προβλήματα της κοινωνίας που ανέδειξε ο θάνατος του 36χρονου.

«Ο Αντώνης έζησε αθόρυβα αλλά έφυγε εκκωφαντικά. Βάζοντας στο τραπέζι με μιας όλα τα ζητήματα που έχει η σημερινή κοινωνία», τόνισε ο κ. Ζερβός και συνέχισε: «Πρώτα απ’ όλα την απουσία ανθρώπων γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ήταν άνθρωπος αυτός που τον έσπρωξε και τον έσπρωχνε για να πνιγεί γιατί ήξερε ότι εκεί που θα κατέληγε ούτε ο καλύτερος κολυμβητής δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα απόνερα της προπέλας αυτού του τεράστιου πλοίου.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο καπετάνιος έβλεπε αλλά έφυγε. Εδώ κάποιες φορές άνθρωπος στη θάλασσα, σταματούν οι μηχανές και ψάχνουν. Εδώ ούτε σωσίβιο δεν πετάχτηκε. Η ανεπάρκεια, η αδυναμία των λιμενικών αρχών να ελέγχουν τον χώρο του μεγάλου λιμανιού; Κι αυτό είναι παρόν».

Παρόντες στην εξόδιο ακολουθία ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Α' αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, η βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίνα Κασιμάτη που εκπροσώπησε τον πρόεδρο και την Κ.Ο, αλλά και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

«Η ελληνική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τη δολοφονία του Αντώνη Καργιώτη. Στη σκέψη μας υπάρχει ένα τεράστιο γιατί. Γιατί κάποιοι έχουν αποκτηνωθεί και συμπροφέρονται σε αδύναμους ανθρώπους με τέτοια βιαιότητα, κάνοντας αποτρόπαιες πράξεις» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. «Πραγματικά είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Είναι αδιανόητο να επιτρέψουμε η κοινωνία μας να μετατραπεί σε μια ζούγκλα, ανισοτήτων, βίαιων πράξεων, διαφοράς και αυτό είναι το χρέος του κράτους, να προστατέψει τους αδύναμους ανθρώπους. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε, εάν ήταν εκεί το Λιμενικό, εάν υπήρχε παρουσία του κράτους, ίσως ο Αντώνης σήμερα να ζούσε και αυτό είναι ένα μήνυμα πώς πρέπει να προφυλάξουμε την κοινωνική μας ζωή» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και κατέληξε: «Μας αξίζουν πολύ περισσότερα, από αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και δυστυχώς από αυτά που οδήγησαν στην αποτρόπαια δολοφονία αυτού του ανθρώπου που θα μείνει πάντα στη μνήμη μας , ως ένας καθρέπτης της κοινωνίας που πρέπει να αλλάξουμε, για χάρη της μνήμης του και χάρη όλων των αδύναμων πολιτών της ελληνικής κοινωνίας».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέφερε ότι πρόκειται για «στιγμή οδύνης και αναστοχασμού». «Προφανώς πρέπει να δικαιωθεί η μνήμη αλλά και ο πόνος που νιώθουμε όλοι για τον Αντώνη και συλλογικά να κάνουμε την προσπάθεια ως κοινωνία έτσι ώστε τέτοια αποτρόπαια γεγονότα να μην έχουν θέση στην κοινωνία μας» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη ενώ ο Α' αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης χωρίς να κάνει κάποια δήλωση, σχολίασε ότι «είναι ώρα θλίψης και αποχαιρετισμού».

Η βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίνα Κασιμάτη, ανέφερε «τιμούμε τη μνήμη του Αντώνη, που χάθηκε τόσο άδικα και δηλώνουμε ηθικό και πολιτικό ”παρών” με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης για το έγκλημα που συντελέστηκε στο λιμάνι του Πειραιά».

«Ο κόσμος του Αγίου Νικολάου, ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για να αναπαυθεί η ψυχούλα του Αντώνη » ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός.

