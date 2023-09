Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: Σορός ξεβράστηκε σε παραλία στο Νότιο Πήλιο

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες και τα τοπικά μέσα. Αγνοείται στην περιοχή και ένας 77χρονος άνδρας.

Το πτώμα μίας γυναίκας ξεβράστηκε στην παραλία Θεοτόκο στο Προμύρι του Νοτίου Πηλίου, όπως μεταδίδει το gegonota.news. Οι άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν το πτώμα, ενώ ανεπίσημα ενημερώθηκε και η δημοτική αρχή του Νοτίου Πηλίου.

Ταυτοποίηση δεν μπορεί να γίνει ακόμη ακόμη καθώς υπάρχουν άνθρωποι που αγνοούνται και αναζητούνται ακόμα κάτω από μπάζα και ρέματα που άφησε στο πέρασμά του η κακοκαιρία Daniel.

Το σώμα της γυναίκας θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο του Βόλου προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και ταυτοποίηση στοιχείων.

Θυμίζουμε ότι στην Πάλτση Πηλίου αγνοείται και ένας 77χρονος άντρας.

Νωρίτερα το πρωί της Παρασκεύης στην πόλη του Βόλου εντοπίστηκε ένας άνδρας του οποίοι τα ίχνη είχαν χαθεί από το βράδυ της Πέμπτης στον Βόλο, είναι το έβδομο θύμα που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα από την κακοκαιρία Daniel, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή.

Έφυγε 11:00 το βράδυ από το σπίτι του στον Βόλο, προκειμένου να γεμίσει έναν κουβά νερό από το σιντριβάνι της περιοχής του, όμως δεν επέστρεψε ποτέ. Η κακοκαιρία είχε προκαλέσει χειμάρρους. Ένας από αυτούς τον παρέσυρε.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες και σήμερα εντοπίστηκε νεκρός μπροστά στην παραλία του Ίσαλου, από εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας.

