Καρδίτσα

Κακοκαιρία “Daniel” - Καρδίτσα: Συνεχείς απεγκλωβισμοί από τα πλημμυρισμένα χωριά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηλικιωμένοι κυρίως, αλλά και οικογένειες με παιδιά, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς παρέμειναν αβοήθητοι για ατελείωτες ώρες σε στέγες σπιτιών και υψηλότερα κτίρια, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και με το φόβο ότι δε θα τα καταφέρουν.

-

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η γιγάντια επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων, με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα ελικόπτερα και τα μηχανήματα του στρατού να επεμβαίνουν και να διασώσουν κόσμο.

Στο γήπεδο του Αστέρα Καρδίτσας συνεχώς προσγειώνονται ελικόπτερα με ανθρώπους που έχουν διασωθεί από την ευρύτερη περιοχή του Παλαμά αλλά και της Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Ηλικιωμένοι κυρίως, αλλά και οικογένειες με παιδιά, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς παρέμειναν αβοήθητοι για ατελείωτες ώρες σε στέγες σπιτιών και υψηλότερα κτίρια, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και με το φόβο ότι δε θα τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Βασίλη Κικίλια, άλλοι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, και πλέον ο απολογισμός φτάνει τους 10, ενώ τέσσερις συμπολίτες μας αγνοούνται.

Παράλληλα όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει σε φράγμα και τόνισε: «Προσοχή στα fake news».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προτεραιότητά μας είναι η διάσωση των πολιτών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέταξε το πρωί της Παρασκευής πάνω από τις πληγείσες περιοχές στη Θεσσαλία και προσγειώθηκε, λίγο μετά τις 10:30, στο στάδιο της Καρδίτσας, όπου μίλησε με πλημμυροπαθείς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επικοινωνία και με τους διασώστες της Πυροσβεστικής και του Στρατού, τους πιλότους, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δημαρχείο της Καρδίτσας για τη σύσκεψη με τους δημάρχους της περιοχής για τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel.

«Η διάσωση των πολιτών είναι η προτεραιότητα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε έκτακτο μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής σύσκεψης στη Λάρισα, μιλώντας στον απόηχο του σφοδρού «χτυπήματος» της κακοκαιρίας Daniel στη χώρα μας.

Κλειστά τα σχολεία σε Θεσσαλία και Σποράδες την επόμενη εβδομάδα

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων της Θεσσαλίας και των Σποράδων, την ερχόμενη εβδομάδα, θα ανακοινώσουν από κοινού, σήμερα, η περιφέρεια Θεσσαλίας και το υπουργείο Παιδείας.

Η εξέλιξη είναι εύλογη καθώς ο κοινωνικός ιστός της Περιφέρειας - ακόμη και σε περιοχές που δεν επλήγησαν από τις πλημμύρες - βιώνει δραματικές στιγμές.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα επιχειρηθεί εκτίμηση της κατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί ποιά σχολεία θα ανοίξουν την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Φουσκώνει απειλητικά ο Πηνειός

Missing Alert: Αγωνία για την εξαφάνιση 31χρονου

Φαρμακονήσι: Δεκάδες παράτυποι μετανάστες σε βάρκες