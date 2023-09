Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρουν στο σημείο που καίει πευκοδάσος.

-

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Πεύκη της Ηλείας.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα 2 πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά μαίνεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σε πευκοδάσος και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να αποφευχθεί η επέκτασή της.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής η φωτιά είναι οριοθετημένη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πεύκη Ηλείας. Επιχειρούν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2023

