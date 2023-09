Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κλέφτης συνελήφθη την ώρα που άνοιγε εκκλησία

Ένας διαρρήκτης συνελήφθη την ώρα που άνοιγε την εκκλησία, αλλά τελικά είχε…μακρύ ενεργητικό.

Στην εξιχνίαση δεκαέξι συνολικά υποθέσεων κλοπών με λεία χρήματα, αγροτικά μηχανήματα και διάφορα αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 45 χιλιάδες ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Β' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη άνδρας, την ώρα που προσπαθούσε να παραβιάσει πόρτα ιερού ναού.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε διαπράξει 14 τελεσμένες και 2 απόπειρες κλοπής σε οικίες και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Β' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

