Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Συναγερμός για την γέφυρα της Γιαννούλης κοντά στις εργατικές κατοικίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ένταση του νερού στο σημείο παραμένει μεγάλη και γι’ αυτό οι αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη διέλευση

-





Συναγερμός έχει σημάνει στη μικρή γέφυρα του Πηνειού στον δρόμο Λάρισας – Κοζάνης, κοντά στις Εργατικές Κατοικίες της Γιάννουλης η οποία έχει αποκλειστεί από τις αρχές για λόγους ασφαλείας, αναφέρει το onlarissa.gr.

Νωρίτερα στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ενώ εμφανείς είναι οι φθορές όπως καταγράφονται στο βίντεο που αναρτήθηκε. Χθες το βράδυ στο σημείο πραγματοποίησαν αυτοψία και υπάλληλοι του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας.

Η ένταση του νερού στο σημείο παραμένει μεγάλη και γι’ αυτό προφανώς οι αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη διέλευση. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της γέφυρας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Κακοκαιρία “Daniel”: Ο Κώστας Αγοραστός δέχθηκε επίθεση στον Παλαμά Καρδίτσας (εικόνες)

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)