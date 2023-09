Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Πήλιο: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν σε παραλία (βίντεο)

Νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού από τις λιμενικές αρχές, στο Νότιο Πήλιο, την πειροχή με τη δυσκολότερη πρόσβαση μετά την κακοκαιρία.

Νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησε το Λιμενικό δια θαλάσσης από την παραλία Χορευτό στη Μαγνησία αφού έχουν καταστραφεί ή αποκλεισθεί όλοι οι δρόμοι της περιοχής.

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την παραλία στο Χορευτό του Πηλίου, οι οποίοι δεν μπορούσαν να φύγουν από το σημείο εξαιτίας της καταστροφής του οδικού δικτύου που προκλήθηκε από την κακοκαιρία Daniel, σε επιχείρηση που οργάνωσε και συντόνισε το Λιμενικό.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ένα ΠΑΘ (Περιπολικό Ανοιχτής Θάλασσας) του Λιμενικού.

Yπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ.-EΛ.AKT. πραγματοποιείται απεγκλωβισμός από την παραλία ΧΟΡΕΥΤΟ ν. Μαγνησίας από 1 ΠΑΘ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 58 άτομα. pic.twitter.com/AtqTKJC5Bm — ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (@HCoastGuard) September 9, 2023

