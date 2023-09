Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel” - Εθνική Οδός: Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας

Σε ποια σημεία έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Λάρισας ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:



"Μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης τίθεται σε ισχύ προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λάρισα, επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας που έχουν ως τελικό προορισμό οποιαδήποτε περιοχή νοτίως του Τύρναβου και κινούνται εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων στην Π.Ε. Λάρισας. Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας και εκτάκτου ανάγκης".

