Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Ελευθέριου και της Αλεξανδρινής

Εκκενώνεται η πρώτη από τις 35 περιοχές που είχαν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας

Την εκκένωση των πρώτων περιοχών -από τις 35- που είχαν τεθεί σε κατάστάση ετοιμότητας, διέταξε η Πολιτική Προστασία.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Ελευθερίου, στη Θεσσαλία, οι οποίοι καλούνται να μετακινηθούν προς την πόλη της Λάρισας.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Ελευθέριο απομακρυνθείτε προς #Λάρισα λόγω πλημμυρικών φαινομένων



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 9, 2023

Πέντε λεπτά αργότερα, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Αλεξανδρινής, προκειμέμου να εκκένωσουν προς Ομόλιο.

