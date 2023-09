Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel”: Κάτω από τα νερά η Λάρισα, συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί

Πλημμυρισμένη παραμένει η Λάρισα, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Συνεχίζονται σε όλη την έκταση του νομού Λάρισας και στην πόλη τα πλημμυρικά φαινόμενα καθώς η Λάρισα βιώνει ακόμη μια μέρα αγωνίας. Σημειώνεται ότι οι απεγκλωβισμοί συνεχίζονται στις πλημμυρισμένες περιοχές των εργατικών κατοικιών στη συνοικίες της Γιάννουλης και της Νέας Σμύρνης, περιοχές δηλαδή όπου χθες υπήρξε ενημέρωση για εκκένωση.

Παράλληλα, συνεργεία επιχειρούν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πλημμυρίσει ο Πηνειός ποταμός μέσα στην πόλη, ενώ επί ποδός είναι άπαντες για την όσο το δυνατόν καλύτερη θωράκιση της περιοχής, με συνεργεία του δήμου να εργάζονται πυρετωδώς, για την εγκατάσταση μηχανημάτων άντλησης στο ύψος της ΔΕΥΑΛ.

Συνεχίζεται και σήμερα η μεταφορά πλημμυροπαθών στις τρεις δομές φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί στην πόλη. Χωριά έχουν μετατραπεί σε βάλτοι, παντού νερά και λάσπες, με την κυκλοφορία στο δίκτυο της περιοχής να έχει διακοπεί σε πολλά σημεία λόγω της πλημμύρας, προκαλώντας πρόβλημα στη μετακίνηση.

To ίδιο μεγάλη είναι και η ζημιά σε μεγάλη έκταση των καλλιεργειών του κάμπου, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει ολοσχερώς.