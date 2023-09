Κέρκυρα

Κακοποίηση ζώων - Κέρκυρα: Πυροβόλησαν σκύλο και τον έριξαν στο ποτάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλο ένα αποτρόπαιο περιστατικό βασανισμού ζώου αυτή τη φορά στην Κέρκυρα.

-

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας χθες Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου συνελήφθη, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, 75χρονη ημεδαπή και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάσιμο τραυματισμό ζώου και παράνομη οπλοκατοχή.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος της 75χρονης, για θανάτωση ζώου (σκύλου) με χρήση όπλου, το οποίο στη συνέχεια απέρριψε σε ποτάμι περιοχής της Νότιας Κέρκυρας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια. Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείων, ενώ, επιπλέον, σε βάρος της ημεδαπής βεβαιώθηκε και το διοικητικό πρόστιμο των -30.000- ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή

Κακοκαιρία - Καρδίτσα: νεκροί βρέθηκαν μητέρα για γιος που αγνοούνταν