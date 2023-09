Καρδίτσα

Κακοκαιρία “Daniel” - Καρδίτσα: Τμήμα ενημέρωσης και υποστήριξης για τις πληγείσες επιχειρήσεις

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές σύμφωνα με το ποσοστό της ζημίας που θα εκτιμηθεί από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής που συστήνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τμήμα ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πλημμύρα δημιούργησε το Επιμελητήριο Καρδίτσας. Με ενημερωτικό σημείωμα του επιμελητηρίου γνωστοποιούνται τα εξής:

Για πληροφορίες - υποστήριξη

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας δημιούργησε ειδικό τμήμα ενημέρωσης και υποστήριξης των πληγέντων επιχειρήσεων στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας 24410-22301, Γεωργία Κοτρώνη και Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου (09:00 - 17:00) ή εναλλακτικά στο email info@karditsacci.gr καθώς και στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (213 1331300 / 08:00 - 16:00) ή εναλλακτικά στο email infoarogi@civilprotection.gr

Ποιοι Δικαιούνται (Δικαιούχοι)

Επιδευματίες και νομικά πρόσωπα καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Ποιες ζημιές καλύπτονται:

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές σύμφωνα με το ποσοστό της ζημίας που θα εκτιμηθεί από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής που συστήνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενδεικτικά:

Στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής και αποθηκευμένα προϊόντα κτλ.

Ποιες αιτήσεις υποβάλλονται:

Υποβάλλω ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα arogi.gov.gr. H αίτηση αφορά την πρώτη αρωγή (προκαταβολή επιχορήγησης)

Υποβάλλω αίτηση για την διενέργεια αυτοψίας και για την επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια ή στον οικείο Δήμο. Μαζί με την αίτηση επισυνάπτεται λίστα καταγραφή ζημιών.

Πώς αποδεικνύω τη ζημιά;

Δικαιολογητικά για την εκτίμηση των ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής

Στοιχεία μητρώο επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις Φ.Π.Α..

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας για την κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση του πληγέντα - και σε περίπτωση μη ατομικής επιχείρησης του νόμιμου εκπροσώπου - περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Απογραφή προηγουμένου έτους.

Βιβλίο παγίων.

Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.λπ. λαμβάνοντας υπόψη και τις πωλήσεις στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την επέλευση της θεομηνίας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, αναζητούνται από τους προμηθευτές ή τα βιβλία αποθήκης κ.λπ..

Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται η παλαιότητα και η κατάσταση του μηχανήματος.

Σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος κατά την περίοδο της θεομηνίας και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Φωτογραφίες και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Άδειες λειτουργίας ή λοιπές άδειες.

Κάθε άλλο στοιχείο προς υποστήριξη του αιτήματος και της εκτίμησης των ζημιών. Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία.

Αν έχω πάθει ζημιά σε κτήριο

Απευθύνομαι στον Δήμο μου για να ελεγχθεί το κτήριο από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ). Δικαιούμαι στεγαστική συνδρομή σε περίπτωση βλαβών σε κτήρια στα οποία είμαι ιδιοκτήτης για την επισκευή ή ανακατασκευή τους. Η στεγαστική συνδρομή αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έως το μέγιστο των 150 τ.μ. από το σύνολο αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών της επιχείρησης.

Δικαιούμαι επίσης πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Αιτήσεις θα υποβάλλονται τις επόμενες ημέρες στην πλατφόρμα arogi.gov.gr εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η αυτοψία της ΓΔΑΕΦΚ και το σχετικό δελτίο θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα.