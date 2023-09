Τρίκαλα

Κακοκαιρία “Daniel” - Τρίκαλα: Πόσιμο το νερό σε ολόκληρο το δήμο

Πόσιμο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, παραμένει το νερό στον δήμο Τρικκαίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων.

Στον Δήμο Τρικκαίων, τονίζεται από τη Δημοτική Επιχείρηση, καθημερινά γίνονται μετρήσεις ποιότητας νερού στο πιστοποιημένο εργαστήριο της ΔΕΥΑΤ.

Τόσο στις σημερινές μετρήσεις στο κεντρικό Αντλιοστάσιο όσο και σε όλες τις προηγούμενες, το νερό παραμένει πόσιμο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Οι καταναλωτές βεβαίως μπορούν να πραγματοποιούν τακτικό καθαρισμό των «τοπικών διατάξεων» που πιθανώς υπάρχουν σε σπίτια (δηλαδή φίλτρα, σίτες σε βρύσες), για ακόμη καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού, καταλήγει η ανακοίνωση.

