Κακοκαιρία “Daniel” - Δήμος Λαρισαίων: Ασφαλές το νερό - Το δίκτυο ύδρευσης δεν έχει υποστεί ζημιές

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Λαρισαίων.

Από το Δήμο Λαρισαίων και τη ΔΕΥΑΛ, ανακοινώνεται «για μία ακόμα φορά πως το νερό του δικτύου της Λάρισας είναι απολύτως υγιεινό και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χρήση του. Καθημερινά γίνονται έλεγχοι από το μικροβιολογικό εργαστήριο και το χημείο της ΔΕΥΑΛ τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούνται καθημερινά στο Υπουργείο Υγείας.

Επιστημονικές απόψεις που ακούγονται στα Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με την ποιότητα του νερού, αφορούν περιοχές όπου το δίκτυο ύδρευσης έχει καταστραφεί ή έχει επηρεαστεί από τα πλημμυρικά νερά. Το δίκτυο της Λάρισας έχει μείνει ανέπαφο.

Παρακαλούμε τους πολίτες της Λάρισας να μην υιοθετούν και κυρίως να μην αναπαράγουν πληροφορίες που δεν αφορούν το ασφαλές δίκτυο υδροδότησης της Λάρισας. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και απαιτούν την υπεύθυνη στάση όλων μας».

