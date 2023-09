Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel”: Επεισόδια με τραυματίες στη Λάρισα - Δεκάδες προσαγωγές (βίντεο)

H αστυνομία έκανε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης καθώς επιχειρήθηκε από μερίδα των διαμαρτυρόμενων να μπουν στο χώρο της Περιφέρειας

Εκτός ελέγχου ξέφυγε η κατάσταση έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη συνοικία του Αβέρωφ στη Λάρισα το απόγευμα της Κυριακής, αναφέρει το onlarissa.gr

Συγκεντρωμένοι για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανακοίνωση των μέτρων ανακούφισης των πληγέντων από την πρωτοφανή κακοκαιρία.

Ακολούθησε ένταση, η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης καθώς επιχειρήθηκε από μερίδα των διαμαρτυρόμενων να μπουν στο χώρο της Περιφέρειας, αλλά και από κάποιους να ξεφουσκώσουν λεωφορείο της ΕΛΑΣ. Κάποιοι απάντησαν με πετροπόλεμο με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έξι αστυνομικοί. Επίσης άναψαν φωτιές σε παρακείμενους κάδους.

Έχουν γίνει και δεκάδες προσαγωγές.

