Ρόδος: 15χρονη καταγγέλλει βιασμό από συνομήλικό της που γνώρισε στο Tinder

Η καταγγελία της ανήλικης κατά του συνομηλίκου της στη Ρόδο και οι ισχυρισμοί του ίδιου.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας εις βάρος ενός 15χρονου Σουηδού για βιασμό σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου κατόπιν μηνύσεως που υπέβαλε εις βάρος του μια συνομήλικη ομοεθνής του!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της “δημοκρατικής” την 10η Σεπτεμβρίου 2023 το πρωί η 15χρονη Σουηδέζα κατήγγειλε ότι περί ώραν 02.00 της ίδιας ημέρας έπεσε θύμα βιασμού από τον 15χρονο, εντός του δωματίου της στο ξενοδοχείο που διαμένει.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει και ο κατηγορούμενος, τον εντόπισαν και τον προσήγαγαν.

Εξεταζόμενη η φερόμενη ως θύμα παρουσία ψυχολόγου, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι με τον κατηγορούμενο γνωρίστηκαν αρχικά μέσω της εφαρμογής «Τinder».

Την 8η Σεπτεμβρίου 2023 και την 9η Σεπτεμβρίου 2023 ήρθαν σε σεξουαλική επαφή και όπως ισχυρίστηκε η η ίδια δεν του έδωσε την ρητή συγκατάθεσή της, χωρίς όμως και να του αναφέρει και ότι δεν επιθυμούσε να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του.

Επιπλέον όπως ισχυρίστηκε την 02.00 ώρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2023 ενώ κοιμόντουσαν μαζί μόνο με τα εσώρουχα στο δωμάτιό της, κάποια στιγμή μετά από μισή την ξύπνησε, θέλησε να έρθουν σε ερωτική επαφή, η ίδια αρνήθηκε και ακινητοποιώντας την, την εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την θέλησή της.

Οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει ένα εσώρουχο, ένα φόρεμα και ένα ζευγάρι λευκά σεντόνια.

Απολογούμενος ο ανωτέρω κατηγορούμενος, παρουσία ψυχολόγου και του πατέρα του, δεν αποδέχτηκε τις σε βάρος του αποδιδόμενες κατηγορίες αναφέροντας ότι η συνομήλικη του ήλθε με την συναίνεση της σε επαφή μαζί του.

Με την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας για τα περαιτέρω.

Πηγή: dimokratiki.gr

