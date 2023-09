Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel” – Λάρισα: Πέφτει η στάθμη του Πηνειού, παραμένουν τα προβλήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτω από τις λάσπες και τα νερά είναι θαμμένες ολόκληρες περιοχές της Λάρισας, όπου τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία γίνονται ολοένα και περισσότερα.

-

Τάση υποχώρησης της στάθμης του νερού του Πηνειού παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στη Λάρισα, γεγονός που είναι θετικό σχετικά με την εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων.

Η κατάσταση όμως στα χωριά του νόμου παραμένει πολύ δύσκολη, με τεράστιες εκτάσεις και σπίτια να είναι βυθισμένα στο νερό και την λάσπη.

Συνεχίζεται παράλληλα και η επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων σε περιοχές του νόμου από την πυροσβεστική.

Στην πόλη της Λάρισας και στις συνοικίες που είναι πλημμυρισμένες, η στάθμη του νερού είναι σταθερή, με τις καταστροφές να είναι μεγάλες.

Παράλληλα εντοπίζεται και σοβαρό υγειονομικό ζήτημα στις εν λόγω περιοχές, με την ρύπανση ακόμη και στον υδροφόρο ορίζοντα να είναι μεγάλη.

Πρόβλημα δημιουργείται πλέον, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο οδικό δίκτυο του νομού, και για όσους θα χρειαστούν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη και διαμένουν σε χωριά της επαρχίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση