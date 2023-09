Μαγνησία

Βόλος: Υδροδοτείται μερικώς η πόλη αλλά με ακατάλληλο προς πόση νερό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές και στο Πήλιο που είναι κατεστραμμένο το οδικό δίκτυο.

-

"Ανάσες" στοιχειώδους κανονικότητας προσπαθεί να πάρει ο Βόλος μετά τη μεγάλη καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες της προηγούμενης εβδομάδας, αφού το μέγιστο πρόβλημα της υδροδότησης της πόλης και των περιχώρων έχει αρχίσει να αμβλύνεται με την παροχέτευση χλωριωμένου, σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου, νερού, κατά διαστήματα, μη πόσιμου αλλά μόνο για οικιακή χρήση.

Οι κάτοικοι του Βόλου, σε ένα μεγάλο τμήμα της πόλης, είδαν νερό να τρέχει στις βρύσες των σπιτιών τους, έστω και μη πόσιμο, αλλά σημαντικό για τις ανάγκες τους και τη στοιχειώδη καθαριότητα. Όμως, προβληματίζονται και από τις επισημάνσεις της υφυπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, ότι το νερό είναι ακατάλληλο ακόμα και για οικιακή χρήση και θα πρέπει να θεωρείται ως δυνητικά μολυσμένο.

Παράλληλα, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να καθαριστούν από τους χιλιάδες τόνους της λάσπης οι δρόμοι, ξεκινώντας από τις κεντρικές αρτηρίες. Δεκάδες συνεργεία του Δήμου Βόλου εργάζονται για τη διάνοιξη δρόμων που έχουν κλείσει από τη λάσπη, τα φερτά υλικά και τα δέντρα που κατέβασαν οι πλημμυρισμένοι χείμαρροι.

Η καταστροφή είναι εμφανής στις συνοικίες του Παλαιού Λιμεναρχείου και των Παλαιών, όπως και στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα, τον Πολυχώρο Μουσείων Πολιτισμού και Βιομηχανικής Παράδοσης, με δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας προσπαθεί να στηρίξει εκατοντάδες επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν λόγω των εκτεταμένων ζημιών που υπέστησαν, αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτές. Πρόκειται για εστιατόρια, τσιπουράδικα, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία και εμπορικά καταστήματα, αλλά και καταστήματα μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ένδυσης, υπόδησης και λιανικής.

Επίσης, μεγάλη αερογέφυρα ανεφοδιασμού στήθηκε χθες μεταξύ Βόλου και Ανατολικού Πηλίου, όπου στρατιωτικά ελικόπτερα, με πτήσεις από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, μετέφεραν τόνους τροφίμων και νερού στη Ζαγορά, το Πουρί, το Χορευτό, τη Μακρυρράχη, το Μούρεσι και άλλους οικισμούς και απομάκρυναν κατοίκους από τις αποκλεισμένες περιοχές.

Ακόμη, προσπάθειες καταβάλλονται να ανοίξει ο παραλιακός δρόμος της Αγριάς, όπου έχουν συσσωρευθεί λάσπη και φερτά υλικά, και να αποκατασταθούν οι οδικές συνδέσεις με αποκλεισμένες περιοχές.

Αποκλεισμένη είναι και η Μακρυνίτσα, καθώς έχουν καταρρεύσει και οι δύο οδικές προσβάσεις προς το χωριό, αφού η υπερχείλιση της Μπράνης διέλυσε υποδομές και το νερό παρέσυρε δεκάδες αυτοκίνητα στις ρεματιές.

Στο Νότιο Πήλιο, το οποίο έχει υποστεί βιβλική καταστροφή, πλέον υπάρχει πρόσβαση μετά την κατασκευή σιδερένιας γέφυρας τύπου Belley, από τον στρατό, στη θέση της γέφυρας που κατέρρευσε επί του χειμάρρου Πελεγκρίνο μεταξύ Μπούφας και Καλών Νερών.

Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες στη Μηλίνα, όπου διαλύθηκαν ολόκληρα οικιστικά συγκροτήματα και χάθηκαν όλες οι υποδομές, στο Χόρτο, στον Πλατανιά, το Μικρό, τον Κατηγιώργη, τα Ποτιστικά και την Πάλτση όπου χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση