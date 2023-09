Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: 1096 χιλιοστά βροχής δέχτηκε συνολικά η Ζαγορά Πηλίου

Τι αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τα πρωτόγνωρα ύψη βροχής.

Τα ημερήσια και αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης της κακοκαιρίας Daniel στη Θεσσαλία παρουσιάζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr σε σχετικό πίνακα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η Ζαγορά Πηλίου δέχτηκε 1.096,2 mm βροχής, η Πορταριά Πηλίου 884,5 (αν και ο πραγματικός αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος λόγω παύσης μετάδοσης δεδομένων από τις 6 Σεπτεμβρίου εξαιτίας βλάβης του μετεωρολογικού σταθμού) και η Πεζούλα Καρδίτσας 762,4.

Σημειώνεται ότι ορισμένοι από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, είτε σταμάτησαν να μεταδίδουν τα δεδομένα τους λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος (Πορταριά Πηλίου), είτε έχασαν μέρος των δεδομένων τους (Περτούλι και Βόλος). Στο Σμόκοβο Καρδίτσας εκκρεμεί η συλλογή δεδομένων στις 6-8 Σεπτεμβρίου, ενώ στη Σκόπελο εκκρεμεί η συλλογή των ημερήσιων τιμών της κακοκαιρίας, όμως το άθροισμα είναι σωστό.

