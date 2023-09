Σέρρες

Φωτιά στις Σέρρες: Ηλικιωμένος συνελήφθη για εμπρησμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι φαίνεται να απάντησε στις διωκτικές αρχές ο 91ρονος μετά από τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

-

Ηλικιωμένος συνελήφθη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ως υπαίτιος για πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε τη Δευτέρα, στην πόλη των Σερρών.

Ο 91χρονος φέρεται να άναψε φωτιά για να κάψει λάστιχα και παλιά αντικείμενα που διατηρούσε στο οικόπεδο του, αλλά οι φλόγες λόγω του αέρα επεκτάθηκε σε διπλανά χωράφια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οικίες που βρίσκονται στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 άνδρες με τέσσερα οχήματα από την Π.Υ. Σερρών και από ένα από τα κλιμάκια Σιδηροκάστρου και Νιγρίτας ενώ συνέδραμε και μια υδροφόρα του Δήμου.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 170 σημεία

Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Αναστολή στη σύνδεση Αθήνας με Θεσσαλονίκη μέχρι νεοτέρας

Καιρός: Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις την Τρίτη