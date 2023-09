Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκροί από πυροβολισμούς στην Καλαμαριά

Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Δύο άτομα έπεσαν νεκρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για γυναικοκτονία και αυτοκτονία, αφού μία γυναίκα και ο άνδρας της βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους.

Πρόκειται για μία 42χρονη και έναν 38χρονο, που βρέθηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Κομνηνών.

