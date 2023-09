Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ για να το κλέψουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επίδοξοι ληστές προκάλεσαν πυρκαγιά στην προσπάθειά τους να ανατινάξουν το ΑΤΜ.

-

Να διαρρήξουν μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) αποπειράθηκαν, τα ξημερώματα, άγνωστοι στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν εύφλεκτο υλικό σε μία προσπάθεια να ανατινάξουν το μηχάνημα. Προκλήθηκε φωτιά, εξαιτίας της οποίας το ΑΤΜ -το οποίο είναι εγκατεστημένο σε ισόγειο κτίριο όπου στεγάζεται ΚΑΠΗ, υπέστη ζημιές.

Το περιστατικό ερευνάται από την Αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Δεν θα ανοίξουν όλα τα σχολεία της Θεσσαλίας την άλλη εβδομάδα