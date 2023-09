Ηράκλειο

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο ο οδηγός μοτοσικλέτας.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου άφησε την τελευταία του πνοή οδηγός μηχανής 56 ετών, που το απόγευμα της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου, ενεπλάκη σε τροχαίο στην Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου.

Η μηχανή που οδηγούσε ο 56χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου, συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε γυναίκα, η οποία επίσης μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Ο τραυματισμός του 56χρονου ήταν πολύ σοβαρός και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγες ώρες μετά.

