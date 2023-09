Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία - Θεσσαλονίκη: “Ακατάλληλος” είχε κριθεί ο αστυνομικός

Ερωτηματικά σχετικα με το γιατί η ΕΛΑΣ επέτρεψε την πρόσβαση σε όπλα, σε στέλεχος που είχε κριθεί ακατάλληλο για μάχιμο.

