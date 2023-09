Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ανήλικος κουβαλούσε 25 κιλά σαλιγκάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε 17χρονο που «ρήμαξε» τα σαλιγκάρια στο Ηράκλειο.

-

Ένας ανήλικος Βούλγαρος μόλις 17 χρόνων, φαίνεται ότι δεν άφησε σαλιγκάρι για σαλιγκάρι στο Ηράκλειο.

Αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς τον σταμάτησαν για να διενεργήσουν έλεγχο σε εκείνον και στο όχημά του.

Κατά τον έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του περίπου 25 κιλά σαλιγκάρια!

Ο 17χρονος παραβίασε μια σειρά από νομοθεσίες με κυριότερη όλων την προστασία χλωρίδας και πανίδας ενώ οδηγούσε και ένα δίκυκλο δίχως να έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ