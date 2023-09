Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Στη φυλακή ο 26χρονος που μαχαίρωσε τον πατέρα του

Το δρόμο για τη φυλακή έλαβε ο 26χρονος που μαχαίρωσε τον πατέρα του μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος την περασμένη Παρασκευή οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί για όσα κατηγορείται.

Αμέσως μετά την απολογία του ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Το χρονικό του μαχαιρώματος

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 4 Σεπτεμβρίου όταν σε ένα σπίτι στο Ροδάκινο ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε έναν 26χρονο και τον 68χρονο πατέρα του.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με αποτέλεσμα ο 26χρονος να πάρει ένα μαχαίρι και να το καρφώσει στον πατέρα του την ώρα που βρισκόταν στο χώρο και η έντρομη μητέρα του.

Άμεσα στο σημείο ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

