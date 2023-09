Καρδίτσα

Κακοκαιρία “Daniel”: Ο ΑΝΤ1 στον αποκλεισμένο Βλοχό Καρδίτσας (εικόνες)

Αποκλεισμένοι για όγδοη ημέρα είναι οι κάτοικοι στον Βλοχό Καρδίτσας. Ο ΑΝΤ1 έφτασε εκεί.

Χωρίς πρόσβαση από το οδικό δίκτυο, το χωριό Βλοχός στην Καρδίτσα παραμένει για όγδοη ημέρα αποκλεισμένο και βυθισμένο κάτω από το νερό.

Ο ΑΝΤ1 με τη δημοσιογράφο Γεωργία Λαγού και την εικονολήπτρια Ελένη Μάνου κατάφεραν να προσεγγίσουν το χωριό μέσω αγροτικών δρόμων, με μεγάλη δυσκολία και κάνοντας τριπλάσια από τη φυσιολογική απόσταση για να φτάσουν εκεί.

Το χωριό είναι καλυμμένο από το νερό και οι κάτοικοί του έχουν ανέβει στο ψηλότερο σημείο του. Στο νεκροταφείο. Εκεί κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Ο Βλοχός είναι ένα χωριό με πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, με τα ζώα να έχουν πνιγεί και τους κτηνοτρόφους να έχουν καταστραφεί.

Ενδεικτικό του ύψους του νερού και του μεγέθους της καταστροφής είναι ότι, σε εικόνες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ένα νεκρό ζώο ήταν πάνω σε στέγη σπιτιού.

Όπως είπαν οι κάτοικοι του Βλοχού στον ΑΝΤ1, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά τους είναι ότι, «δεν έχουν ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουν».

