Μαγνησία

Πήλιο: Σορός άντρα εντοπίστηκε σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός περισυνελλέγει από βραχώδη περιοχή της παραλίας Μουρτιάς νότια του Πηλίου και εξετάζεται αν σχετίζεται με την κακοκαιρία Daniel.

-

Σορός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων περισυνελλέγει από βραχώδη περιοχή της παραλίας Μουρτιάς νότια του Πηλίου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η σορός περισυνελλέγει από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου Αχιλλοπούλειο.

Πιθανολογείται ότι ανήκει σε πρόσωπο από την κακοκαιρία Daniel που έπληξε την Μαγνησία και το Πήλιο ενώ υπενθυμίζεται πως αγνοείται ένα ζευγάρι Αυστριακών στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τομ Χανκς στον ΑΝΤ1: Θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς φίλους μας στην Ελλάδα (βίντεο)

Κρήτη: Θαμώνας ταβέρνας σώζει κοριτσάκι από βέβαιο πνιγμό (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Αγαπηδάκη: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας και ένα βρέφος με σαλμονέλα (βίντεο)