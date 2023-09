Γρεβενά

Ενδοοικογενειακή βία – Γρεβενά: Άγριος ξυλοδαρμός 45χρονης από τον σύζυγο της

Η γυναίκα που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, υπέβαλλε μήνυση κατά του συζύγου της, ο οποίος μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης.

Ακόμη ένα θλιβερό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε στο Ελεύθερο Γρεβενών.

Άνδρας 56 ετών λογομάχησε έντονα με την 45χρονη σύζυγο του και της επέφερε τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιά.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματα της και λίγο μετά το μεσημέρι πήρε εξιτήριο.

Λίγο αργότερα κατέθεσε μήνυση εναντίον του 56χρονου, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

