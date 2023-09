Αχαΐα

Τροχαίο - Αχαΐα: Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό

Συναγερμός από σύγκρουση τρένου με φορτηγό. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί στην Αχαΐα, καθώς αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με φορτηγό που βρισκόταν πάνω στις γραμμές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ηellenic Train η αμαξοστοιχία 11530 εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ανδρέας – Κάτω Αχαΐα.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η αμαξοστοιχία 11530 (Άγ.Ανδρέας-Κ. Αχαϊα) συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα που βρισκόταν επί της γραμμής και βρίσκεται σταματημενη στο σταθμό Ανθείας.Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. — Hellenic Train (@HellenicTrain) September 14, 2023

