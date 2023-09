Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίστηκε η σορός της άτυχης γυναίκας, που έχασε την ζωή της, λίγο καιρό μετά από τον γάμο της.

Ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες και από την Αστυνομία, η σορός γυναίκας που εντοπίσθηκε στην παραλία Θεοτόκος πλησίον του οικισμού Λυρή στο Πήλιο.

Η σορός ανήκει σε Αυστριακή που αγνοείτο στην περιοχή.

Το νιόπαντρο ζευγάρι από την Αυστρία χάθηκε όταν τα ορμητικά νερά από την φονική κακοκαιρία Daniel "διέλυσαν' το σπίτι όπου διέμεναν, στο Πήλιο.

Η 32χρονη επισκεπτόταν τακτικά το Πήλιο τα τελευταία 30 χρόνια, και μάλιστα τα τελευταία 15 έτη διαμένει τις ίδιες ημέρες του Αυγούστου, στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο ενοικιαζόμενο κατάλυμα.

Πριν απο μερικά χρόνια η γυναίκα ήρθε για πρώτη φορά στο Πήλιο με τον άντρα τον οποίο παντρεύτηκε πριν απο λίγο καιρό κια μάλιστα στο Πήλιο, τον τόπο που τόσο λάτρεψαν αμφότεροι και στον οποίο η μοίτα έφερε να χάσουν την ζωή τους. Η γυναίκα από την Αυστρία έχει ταυτοποιηθεί επίσημα με τη μέθοδο του DNA από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, που ήδη έχει ενημερώσει το Λιμενικό. Πληροφοιρίες αναφέρουν ότι απομένει η ταυτοποίηση του άντρα από την Αυστρία, κατι για το οποίο αναμένεται το επίσημο αποτέλεσμα.

