Θεσσαλονίκη

ΔΕΘ - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ. Αναλυτικά τα μέτρα της Τροχαίας.

-

Σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ισχύσουν από αύριο, Παρασκευή έως και την Κυριακή στο πλαίσιο διεξαγωγής της 87ης ΔΕΘ, των παράλληλων εκδηλώσεων – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας-πορειών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης από τις 6 το πρωί της Παρασκευής (15/9) μέχρι και τις 8 το βράδυ ης Κυριακής (17/9) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου

Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου

Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης

Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.

Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Το Σάββατο (16/9), από τις 3.30 το μεσημέρι σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.

Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας

Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

Εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ.Αλεξάνδρου.