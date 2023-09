Μαγνησία

Πλημμύρες - Βόλος: χωρίς πόσιμο νερό για 11η ημέρα

Κίνδυνος πλημμύρας από την λίμνη Κάρλα και προειδοποίηση από το 112 σε πολλές περιοχές.

Προσπάθειες να ξεπεραστούν τα σοβαρά προβλήματα που άφησε πίσω της η θεομηνία καταβάλλονται στον Βόλο. Το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου όμως εξακολουθεί για ενδέκατη ημέρα να μην έχει πόσιμο πόσιμο νερό και τα σπίτια να τροφοδοτούνται με νερό κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση,ενώ αρμόδιοι φορείς υπενθυμίζουν τους κινδύνους από πιθανές ασθένειες από τα ακατάλληλα νερά.

Οι κάτοικοι του Βόλου που τα σπίτια τους έπαθαν μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και με κάθε τρόπο και μέσο καταβάλλουν προσπάθειες να καθαρίσουν τους χώρους τους από τη λάσπη που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της,ενώ είναι και εμφανή τα προβλήματα στις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν τόσο εξαιτίας της έλλειψης νερού,όσο και επειδή η λάσπη μπήκε μέσα και κατέστρεψε βασικούς εξοπλισμούς.

Ενα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος του Βόλου είναι ότι από την έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού παραμένουν εκτός λειτουργίας μεγάλες υδροβόρες βιομηχανίες που για την παραγωγική διαδικασία απαιτείται η ύπαρξη και παροχή μεγάλων ποσοστήτων καθαρού νερού,όπως οι γαλακτοβιομηχανίες,οι βιομηχανίες αναψυκτικών,οι τυροκομικές μονάδες ,αλλά και βαριές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν νερό για την ψύξη κλιβάνων.

Όσον αφορά τους τομείς της εστίασης και του τουρισμού ο κλάδος έχει υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά αφού εστιατόρια, τσιπουράδικα, μπαρ, καφέ, φούρνοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν από την έλλειψη καθαρού νερού και όσα καταστήματα καταφέρνουν να λειτουργήσουν αντιμετωπίζουν προβλήματα ή χρησιμοποιούν προιόντα μιας χρήσης,ενώ στον ξενοδοχειακό τομέα, τα ξενοδοχεία του Βόλου είτε είναι κλειστά ή είναι σχεδόν άδεια αφού έχουν ακυρωθεί οι κρατήσεις και τα προγραμματισμένα συνέδρια.

Η λίμνη Κάρλα είναι ένα ακόμη πρόβλημα στη Μαγνησία που το τελευταίο 24ωρο απειλεί να κατακλύσει με τα νερά της ό,τι απέμεινε αλώβητο στο θεσσαλικό κάμπο από τις πλημμύρες. Η στάθμη της λίμνης ανεβαίνει συνεχώς από τα νερά του Πηνειού και απειλούνται τα παρακάρλια χωριά της Μαγνησίας,όπως το Στεφανοβίκειο,ο Ριζόμυλος και τα Κανάλια και για το λόγο αυτό χθες το βράδυ το112 ήχησε και ζήτησε από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

