Λαμία: Συμπλοκή με λοστούς και καδρόνια - Ανήλικοι συμμετείχαν στα επεισόδια (βίντεο)

Προβληματισμός επιρκατεί στην πόλη από το μεγάλο αριθμό των έφηβων συμμετεχόντων και τη χρήση επικίνδυνων αντικειμένων.

Άγρια συμπλοκή λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Λαμίας και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Αγίου Νικολάου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 13.00 μπροστά στην Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης. Σύμφωνα με καταστηματάρχες της περιοχής περίπου 40 άτομα νεαρής ηλικίας από 15 ως 20 ετών συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα σκληρές εικόνες.

«Το έναν τον είχαν βάλει στο έδαφος και τον χτυπούσαν με κλωτσιές, μπουνιές και αντικείμενα που είχαν στα χέρια τους. Με το που έφτασε η αστυνομία, ΔΙΑΣ και ασφάλεια, τράπηκαν σε φυγή οι περισσότεροι. 2-3 μόνο έμειναν για να δώσουν εξηγήσεις» είπε κάτοικος της περιοχής στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα lamianow.gr . «Είχαμε ξανά επεισόδιο με νεαρούς, δύο ημέρες νωρίτερα. Με λιγότερα άτομα. Τότε δάρθηκαν με τα χέρια. Τώρα κρατούσαν λοστάρια και αντικείμενα», δήλωσε από την πλευρά του, καταστηματάρχης της περιοχής.

Πηγή: Lamianow.gr

