ΔΕΘ: Κινητοποιήσεις με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη

Τα «ραντεβού» που έχουν δώσει μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά και άτομα που αντιτίθενται στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Κινητοποιήσεις και πορείες αναμένεται να γίνουν σήμερα Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την 87η ΔΕΘ και την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη, για την κεντρική ομιλία του στις 20:00, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Στις 18:00 μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς έχουν καλέσει σε διαμαρτυρία στο άγαλμα Βενιζέλου.

Την ίδια ώρα, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου καλούν σε αντικρατική-αντικαπιταλιστική διαδήλωση στην Καμάρα.

Τέλος, και πάλι την ίδια ώρα, άτομα που αντιτίθενται στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, καλούν σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο.

